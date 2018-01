Sony desenvolve bateria feita com açúcar

A Sony desenvolveu um protótipo de bateria que funciona com açúcar e que pode gerar eletricidade suficiente para um reprodutor de músicas e um par de alto-falantes, informou a companhia japonesa. Veja também: Cientistas desenvolvem nanobateria de papel O revestimento da biobateria é feito de plástico vegetal. O dispositivo mede 3,9 centímetros de cada lado e funciona ao se injetar uma solução de açúcar. A bateria tem enzimas que quebram o açúcar, liberando energia. Testes com células da nova bateria tiveram uma produção de energia de 50 milliwatts, informou a Sony. "O açúcar é uma fonte natural de energia produzida pelas plantas através da fotossíntese", lembrou a companhia em comunicado. "Por isso, ele é renovável e pode ser encontrado na maior parte da Terra, o que ressalta o potencial das baterias de açúcar como fonte de energia ecologicamente correta para o futuro." A empresa informou que pretende produzir as baterias para uso comercial, mas não especificou quando. No ano passado, a Sony teve que fazer um recall de milhões de baterias de laptops por temor de que elas pudessem pegar fogo.