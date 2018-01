Sony deve anunciar televisão em 3D para o fim de 2010

A Sony pretende anunciar nesta quarta-feira o lançamento de uma televisão com tecnologia 3D até o final de 2010.

O anúncio da multinacional japonesa será feito pelo presidente da companhia, Howard Stringer, durante uma feira de eletrônicos em Berlim.

A empresa também pretende anunciar a utilização da tecnologia para imagens em três dimensões para suas linhas de computadores, videogames e tocadores de Blu-Ray.

O uso de tecnologia 3D vem ganhando popularidade no cinema nos últimos tempos, com diversos lançamentos como A Era do Gelo 3 e o esperado Avatar.

Mas o lançamento de TVs capazes de passar imagens em três dimensões promete ampliar ainda mais esse mercado.

Canal em 3D

Segundo o jornal britânico Financial Times, a rede britânica Sky já anunciou que pretende lançar um canal de TV por satélite em 3D no próximo ano, mas a iniciativa era colocada em dúvida por conta da falta de equipamentos capazes de mostrar as imagens.

A tecnologia usada pela Sony deverá ser diferente da usada para os filmes em 3D nos cinemas, que usam uma técnica conhecida como "polarização", com a ajuda de óculos especiais.

A técnica da Sony, chamada de "obturador ativo", deverá usar óculos eletrônicos com pequenos obturadores que abrem e fecham rapidamente em sincronia com a imagem da TV para criar uma impressão de terceira dimensão.

A vantagem dessa técnica escolhida pela Sony é que ela funciona independentemente do ângulo de visão do espectador, ao contrário da técnica usada no cinema.