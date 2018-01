Sony divulga data de lançamento do PS3 europeu Depois de sucessivos atrasos e do lançamento do PlayStation 3 no Japão e nos EUA, a fabricante Sony confirmou a chegada oficial do videogame ao mercado europeu para o próximo dia 23 de março. Programado inicialmente para ser vendido naquele mercado ainda em 2006, o console, que pode exibir jogos em alta definição, atrasou pela falta de componentes eletrônicos, problema que também limitou o número de unidades fabricadas para as vendas de final de ano nos principais mercados consumidores de games: EUA e Japão. O produto será vendido por 599 Euros, para a versão com HD interno de 60 GB. O PS3 também terá um drive capaz de ler filmes armazenados em discos Blu-ray, disco ótico de alta definição que disputa com o HD DVD da Toshiba o posto de sucessor do DVD. Último entre os recentes videogames lançados na Europa, o PS3 terá de disputar espaço com o Xbox 360, da Microsoft, e com o Wii da Nintendo, que já vendeu mais de 700 mil unidades no mercado europeu no final do ano passado.