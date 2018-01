Sony diz que Playstation Network ainda tem problemas, mas serviço está voltando ao normal

O grupo ativista hacker conhecido como Lizard Squad assumiu responsabilidade pelos ataques que interromperam o funcionamento tanto da Playstation Network como da rede Xbox Live, da Microsoft, no dia de Natal. O serviço da Xbox Live foi restaurado na sexta-feira.

"Estamos atualmente enfrentando problemas generalizados de rede que já estão sendo solucionados", disse a Sony em comunicado no site de manutenção do Playstation.

Horas antes, Catherine Jensen, vice-presidente de experiência do consumidor da Sony Computer Entertainment America, afirmou no blog do Playstation que a rede estava "de volta online".

Alguns jogadores disseram no Twitter que enfim conseguiram acessar a Playstation Network neste domingo, enquanto outros aproveitaram a rede social para criticar o problema ainda vigente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não está claro quantos dos 56 milhões de jogadores que usam o PlayStation ainda enfrentavam problemas.

Na conta do suporte ao consumidor da Sony no Twitter, AskPlayStation, um representane escreveu que "os serviços de rede estão gradualmente voltando a ficar online."

(Por Jim Finkle e Liana B. Baker)