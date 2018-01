Sony e Microsoft anunciam comunidades virtuais

As grandes rivais nos games Sony e Microsoft se enfrentam no mundo virtual a partir das próximas semanas, segundo anunciaram nesta quinta-feira, 9. Veja também: USP promove debates sobre mundos virtuais na educação Gravadora contrata músico pelo Second Life As empresas anunciaram seus serviços, em que usam imagens gráficas que representam os jogadores, chamadas "avatares", na exposição de jogos realizada em Tóquio. O mundo virtual da Sony, desenvolvido para PlayStation 3 e chamado "Home", já teve o lançamento adiado em duas ocasiões, mas estará disponível até o fim do ano. Já a Microsoft, com o Xbox 360, marca o início do seu "Xbox Experience" para 16 de novembro. O serviço da Microsoft vai se adaptar para vários países. As pessoas vão conseguir se comunicar com outros usuários do Xbox 360 ao redor do mundo, conforme diz a companhia. A interatividade em tempo real é similar ao Second Life, que pode ser jogado em computadores pessoais e já conquistou milhões de usuários. O Google, maior buscador da internet, lançou recentemente um serviço 3D chamado "Lively". Algumas empresas japonesas também aderiram a comunidades deste tipo. Ryoji Akagawa, produtor da Sony, disse que 24 empresas de desenvolvimento de games vão fornecer conteúdo para o "Home". Akagawa não deu uma data de lançamento ou outros detalhes. Porém, ele diz que uma versão de testes deve sair em breve. Em ambos os mundos virtuais, os jogadores podem personalizar seus avatares, escolhendo tipos de cabelo, detalhes do rosto e roupas. No "metaverso" (nome dado aos mundos virtuais, os personagens se envolvem em relacionamentos, reuniões sociais, negócios etc. "O Home tem uma alta qualidade em seus gráficos 3D", afirmou Akagawa. Mas Hirokazu Hamamura, expert dos games que comanda a empresa Enterbrain, que estava no estande da Sony, disse que precisa ver mais para avaliar o Home. "Você ainda não pode dizer sobre o que isso trata", disse ele à agência AP. "O Home pode estar chegando um pouco atrasado comparando aos seus rivais." A Microsoft promete ter um serviço mais variado, como um gatilho para várias ferramentas de entretenimento, como assistir filmes, ir a festas virtuais e dividir coleções de fotos. "Nosso objetivo é fazer o Xbox Experience mais visual, fácil de usar, mais divertido e mais social", disse em uma entrevista. "Nós focamos em amigos e outras situações fora do simples ato de jogar vídeo game."