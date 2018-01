Sony e Microsoft cumpriram metas de venda de videogames A Sony e a Microsoft anunciaram no domingo terem atingido as metas de vendas, enquanto seus consoles PlayStation 3 e Xbox 360 disputam a liderança no mercado mundial de videogames, que movimenta US$ 30 bilhões ao ano. A Sony despachou um milhão de seus novos consoles PS3 para o mercado norte-americano até o final de 2006, como planejado, desviando unidades reservadas ao Japão, disse Jack Tretton, presidente-executivo da Sony Computer Entertainment America, em entrevista à Reuters antes da abertura da Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas. A Microsoft informou que os embarques totais do console Xbox 360 haviam atingido o total de 10,4 milhões de unidades no final de 2006, superando a meta de 10 milhões, enquanto a empresa trabalha para manter o ímpeto conquistado ao lançar seu novo modelo um ano antes dos concorrentes oferecidos pela líder do mercado Sony e pela Nintendo. David Cole, presidente da DFC Intelligence, disse que os embarques do Sony PS3 em 2006 superaram ligeiramente os resultados do Xbox 360 em sua primeira temporada de festas no varejo, em 2005, mas destacou que a corrida pela liderança estava apenas começando. "Você mal atingiu 10% nesta geração", disse. Resfriamento Com a temporada de festas encerrada e o entusiasmo inicial se arrefecendo, Cole disse que os usuários agora podem se acalmar e avaliar objetivamente os sistemas concorrentes. "Os consumidores podem dar um passo para trás e contemplar o que cada sistema oferece", disse. Em seu discurso na CES, o presidente do conselho da Microsoft, Bill Gates, disse que a empresa ofereceria um console Xbox 360 que funcionaria também como receptor para o serviço Internet Protocol TV (IPTV), que a empresa lançou recentemente para oferecer vídeo de alta qualidade via Internet. A Sony dominava totalmente o mercado de consoles de videogame com seus dois modelos anteriores de PlayStation -- que somados venderam mais de 200 milhões de unidades em todo o mundo --, mas teve de enfrentar atrasos no lançamento do PS3.