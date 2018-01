Sony e Microsoft não cortarão preços de consoles no Japão Apesar de analistas já terem indicado que a Sony poderia reduzir ainda mais o preço do seu (caro) console PlayStation 3 para recuperar terreno frente ao Nintendo Wii no mercado japonês, a empresa afirmou que não pretende entrar numa guerra de preços. Na sexta-feira, dia 6, o presidente da Sony, Ryoji Chubachi, descartou reduções no preço final do PS3. No Japão, o novo console da Sony está em desvantagem em relação ao Wii (que custa pouco mais de US$ 200), da também japonesa Nintendo, numa base de um PS3 vendido para cada seis Wiis. Analistas já indicaram que a empresa pode reduzir em até US$ 100 o preço do PS3 até o final do ano. Atualmente o preço do console é de US$ 599. O grande desafio para a empresa é baratear os custos de produção de seu videogame sem comprometer ainda mais suas margens. Considerando os custos atuais, a empresa praticamente subsidia a venda do PS3, gerando um prejuízo real a cada unidade vendida. A esperança é que uma safra de novos jogos, prometida para breve, possa trazer melhores resultados para o PS3. Xbox na disputa Enquanto Wii e PS3 se digladiam na terra natal da Nintendo e Sony, a Microsoft também engrossa o coro e afirma que não cortará o preço de seu Xbox 360 no mercado japonês, onde as vendas do console da Microsoft permanecem apenas discretas. Vendido a cerca de US$ 300 naquele mercado, o Xbox é um pouco mais caro que o Wii. A empresa também enfrenta dificuldades com problemas no console e que exigirá um recall estimado em US$ 1 bilhão, incluindo aí exemplares do videogame vendidos no Japão, o maior mercado da divisão de games da Microsoft depois dos EUA. A empresa, contudo, afirmou que pretende reforçar seus canais de relacionamento com o consumidor e desenvolvedores de jogos, o que significa uma expansão da equipe da empresa dos atuais 2300 para 2700 funcionários.