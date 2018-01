Sony e Samsung ampliarão investimentos em LCD A joint venture da Samsung com a Sony para a fabricação de Tvs de cristal líquido irá receber uma injeção extra de capital para disputar espaço no mercado de televisões de tela plana e alta definição. As duas companhias irão aplicar US$ 2 bilhões em recursos para expandir a capacidade de produção de telas, ampliando em US$ 1 bilhão os recursos anunciados em abril para a fábrica localizada na Coréia do Sul. O investimento, justificaram as empresa, foi necessário para que fosse possível atender à crescente demanda global por aparelhos de alta resolução. Segundo anunciado pelas companhias, a nova unidade de manufatura da joint venture deve entrar em operação no final de 2007 e sua capacidade de produção está estimada em 50 mil painéis mensais.