Sony e Samsung se unem para criar nova tecnologia sem fio

Sony, Samsung e outras empresas dedicadas à fabricação de produtos eletrônicos se uniram para criar uma tecnologia que pudesse transmitir sem-fio sinais de vídeo de alta definição a partir de um só conversor digital para diversos televisores da residência. O anúncio feito nesta quarta-feira, 23, pelo consórcio é um importante elemento na corrida para desenvolver uma solução definitiva que acabe com os cabos de vídeo, mas não a encerra - tanto a Sony quanto a Samsung apóiam tecnologias rivais. O novo consórcio, Sony Corp. e Samsung Electronics Co., junto com Motorola Inc., Sharp Corp. e Hitachi Ltd., desenvolveu um padrão industrial em torno da tecnologia da empresa israelense Amimon Ltd., chamada WHDI, iniciais em inglês de Wireless Home Digital Interface. "Se você tem um televisor em casa, esse aparelho vai poder acessar qualquer fonte na casa, seja um conversor na sala, um PlayStation no quarto, ou um DVD em outro. Essa é a mensagem do WHDI", disse Noam Geri, co-fundador da Amimon. A Amimon já está vendendo chips que cumprem parte da promessa, mas a criação do grupo industrial torna mais provável que os consumidores possam comprar os aparelhos WHDI de diferentes manufaturadores e tê-los todos juntos. Geri prevê que as TVs com os chips da Amimon devem chegar às lojas no ano que vem, custando cerca de US$ 100 a mais que os televisores comuns. A transmissão simultânea sem fio de um vídeo de alta definição é um problema de engenharia que muitas empresas tentam solucionar. Ela pode ser feita com as versões mais rápidas do Wi-Fi, uma tecnologia que já existe em muitas residências, mas que requer compressão ou redução dos dados, resultando numa degradação da imagem. Além disso, há um atraso na transmissão já que os chips têm que trabalhar para comprimir, e então descomprimir a imagem.