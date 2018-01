Sony encerra produção do PlayStation One Depois de uma década de bons serviços prestados, a Sony decidiu encerrar a produção do PlayStation One, ou PSOne. O videogame, que chegou a atingir a casa de 100 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, foi um dos principais consoles da onda de jogos de 32 bits. Além disso, a popularidade do videogame serviu de base para a Sony no lançamento do PlayStation 2, console que apresentava grandes avanços em performance gráfica e a possibilidade de partidas multiplayer pela internet, preservando, contudo, a capacidade de rodar jogos do PSOne. No anúncio do encerramento da produção do PlayStation, no entanto, a gigante japonesa garantiu que o Playstation 3, a próxima geração do videogame, que tem previsão de lançamento entre o fim de 2006 e início de 2007, será compatível com os jogos dos PlayStation um e dois, devendo contar ainda com um emulador de jogos de PS1 para o PSP, videogame portátil da Sony.