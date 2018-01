Sony enviou 2 milhões de PlayStation 3 ao Japão e EUA A Sony forneceu nos últimos dois meses a lojas do Japão e da América do Norte dois milhões de unidades do console PlayStation 3 (PS3), informou a empresa. Essa distribuição foi feita de 11 de novembro, data de lançamento do PS3 no Japão, até esta terça-feira, 16, quando foi alcançada a marca de dois milhões de unidades. Na semana passada, a empresa anunciou que enviara um milhão de consoles PS3 ao Canadá e aos Estados Unidos, e agora indicou que acaba de fornecer outro milhão a lojas do Japão, embora um pouco mais tarde do que o inicialmente previsto. O gigante japonês não atingiu sua meta de fornecer dois milhões de unidades dentro do país asiático e no exterior até o final do ano passado. A Sony já reduzira pela metade as expectativas iniciais de distribuir quatro milhões de PlayStation 3 devido a problemas como o atraso na produção de componentes para a nova geração de DVD Blu-Ray.