Sony Ericsson amplia produção no Brasil Em junho, o número de celulares existentes no País caiu pela primeira vez. "O mercado é agora é principalmente de reposição", afirmou Silvio Stagni, vice-presidente da Sony Ericsson. Para atender a esse mercado, a empresa amplia a produção local. Ontem, ela lançou o primeiro modelo de celular Walkman, que toca música digital, produzido no País. A fabricação é terceirizada para a Flextronics, em Sorocaba (SP). "Também é o primeiro celular Walkman em concha, um tipo de aparelho de muito sucesso no Brasil", disse Stagni. O preço sugerido para o modelo, chamado W300i, é de R$ 799. Com o crescimento do mercado de reposição, a Sony Ericsson aposta no aumento nas vendas de modelos mais sofisticados. "O consumidor sempre busca um aparelho melhor", afirmou o diretor. Ano passado, o maior volume de vendas foi de celulares simples, com tela em preto e branco. "Quando esse cliente resolver trocar de celular, já vai buscar um de tela colorida." Localização A produção local da Sony Ericsson começou em outubro de 2004, com um modelo. No ano passado, passaram a produzir mais um. Hoje, são cinco modelos nacionais e três importados. "Sempre os modelos de nicho, os mais caros, serão importados", explicou Stagni. "Mas a tendência é que cada vez mais a produção seja nacional." A empresa estima que está em quinto lugar no mercado brasileiro. A fabricante de celulares é uma joint venture entre a japonesa Sony e a sueca Ericsson. Ela aproveita marcas famosas da Sony no mercado de eletrônicos e as transporta para o mundo dos celulares. O primeiro Walkman, toca-fitas portátil, foi lançado pela empresa japonesa em 1979. A Sony Ericsson também lançou ontem no Brasil o modelo K790i, que usa a marca Cyber-shot, usada pela Sony no mercado de fotografia. O celular, que não será produzido no Brasil, tem uma câmera de 3,2 megapixels, o que permite tirar fotos de até 28 por 36 centímetros. A máquina tem foco automático e flash. O preço sugerido é de R$ 1.799. O celular usa os mesmos cartões de memória da máquina fotográfica e o menu é igual ao das câmeras sem celular. "A idéia é facilitar a operação de diferentes equipamentos", disse o vice-presidente da Sony Ericsson. "O menu é igual." O aparelho vem com o recurso Best Pic, em que dispara nove fotos de uma vez quando o usuário dispara a câmera, permitindo que ele escolha depois a melhor imagem. Com conexão de dados em tecnologia Edge, o aparelho permite publicar fotos diretamente em um blog. Segundo Stagni, a câmera no celular ainda é o recurso que faz as pessoas trocarem os aparelhos: "Quem não tem, quer um celular com câmera. Quem já tem, procura um equipamento mais sofisticado." A próxima onda, na visão dele, é o correio eletrônico no celular. "Hoje já é possível, mas com uma certa dificuldade", destacou o executivo. Em um ou dois meses, a empresa planeja começar a importar um novo modelo, chamado M600, que acessa diversos sistemas de e-mail.