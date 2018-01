Sony Ericsson anuncia novo celular multimídia A Sony Ericsson lançou no Brasil o novo W300i, primeiro celular da linha Walkman a ser fabricado localmente. O aparelho traz câmera VGA que tira fotos e grava vídeos e ainda pode tocar músicas em MP3 e no formato AAC. Outras funções incluem um receptor de rádio FM embutido, suporte à tecnologia Bluetooth e a possibilidade de se conectar a um PC por meio de um cabo USB 2.0. As músicas ficam guardadas em um cartão Memory Stick Micro de 256 megabytes (existem modelos com até 1 GB de capacidade). O modelo pesa 94 gramas e deve custar cerca de R$ 800 no varejo brasileiro, conforme os planos e ofertas das operadoras.