Sony Ericsson e Samsung podem ter serviços de música digital Venda um aparelho que toca música digital, e proponha um serviço de comercialização de canções associado. Essa foi a fórmula vencedora que fez da linha de tocadores iPod e a loja virtual iTunes sucessos incontestes da Apple. Percebendo isso, a finlandesa Nokia seguiu a mesma rota, com o anúncio da aquisição da Loudeye, por US$ 60 milhões, no mês passado. Agora é a vez das concorrentes Sony Ericsson e Samsung, que devem ter também serviços de venda de música digital. A Sony Ericsson, por exemplo, deve adicionar a venda de músicas digitais ao seu serviço PlayNow, dedicado atualmente à venda de rigntones, embora não tenha divulgado detalhes do serviço. Já a coreana Samsung firmou uma parceria com a norte-americana MusicNet, provedora de músicas no mercado europeu, e que funcionará em conjunto com tocadores de música digital da companhia, além de celulares. O serviço funcionará como um serviço de assinatura e também permitirá a venda de canções para tocadores digitais que a empresa deve lançar até o final do ano.