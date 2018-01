Sony Ericsson lança celular com câmera de 12 megapixels

A Sony Ericsson revelou no domingo um celular com câmera de 12,1 megapixels. O aparelho, lançado na feira Mobile World Congress, chegará ao mercado no segundo semestre e tem nome conceito "Idou". Mobile World Congress - veja também: Panasonic e NEC lançam nove celulares com Linux Samsung lança celular movido a energia solar Indústria de celulares faz acordo para carregador universal Nokia vai vender celulares com software Skype O aparelho tem tela sensível a toques e é baseado no sistema operacional Symbian e vem equipado com flash xenon, informou a companhia em comunicado. A fabricante também lançou no evento um celular com resolução de 8 megapixels e um serviço ilimitado de downloads para telefones móveis.reuters.co