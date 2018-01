Sony Ericsson lança relógio de pulso com Bluetooth A Sony Ericsson anunciou nesta semana o lançamento de um relógio de pulso com a tecnologia de sinais sem fio Bluetooth, o MBW-100, que permite ao usuário controlar telefones celulares. Dessa forma, é possível atender ligações sem precisar tocar no telefone. Uma tela OLED (tecnologia que consome menos energia que o LCD) mostra quem está fazendo uma ligação ou notifica o usuário quando chega uma mensagem de texto. O aparelho permite até controlar a função de tocador de MP3 do celular. O produto deve chegar ao varejo mundial até o final do ano, com preço sugerido de 300 euros.