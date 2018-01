Sony Ericsson lança smartphone com controle de videogame

A fabricante de celulares Sony Ericsson lançou nesta segunda-feira em Barcelona seu celular voltado para os fãs do videogame PlayStation.

O Xperia Play foi exibido pela primeira vez no Mobile World Congress (Congresso Mundial de Celulares, em tradução livre), que acontece na cidade espanhola.

Nathan Vautier, diretor da Sony Ericsson para Irlanda e Grã-Bretanha, disse em entrevista à BBC que o Xperia Play é o primeiro smartphone do mundo voltado para os fãs de videogames.

Telefone vem com um controle como o do Playstation

O telefone, com sistema operacional Android, tem um controle que permite ao usuário se divertir com jogos do PlayStation da mesma forma que jogaria se estivesse usando o videogame.

No caso de alguns games, como os simuladores de jogos de futebol da Fifa, é muito difícil jogar usando toques na tela do smartphone, como é comum nesse tipo de aparelho - daí a vantagem de incluir no celular o controle de videogame.

Vautier contou ao repórter Andrew Webb da BBC que o novo celular já virá com seis jogos e a Sony Ericsson vai disponibilizar um catálogo com cerca de 50 outros jogos para os usuários baixarem, um número que ainda vai aumentar.