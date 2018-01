Sony Ericsson vende unidade de software à Motorola

A fabricante de celulares Sony Ericsson está vendendo metade de sua unidade de software para celulares inteligentes (smartphones) UIQ para a rival norte-americana Motorola, informou o presidente da Sony Ericsson, Miles Flint, nesta segunda-feira, 15. A companhia comprou a UIQ da produtora britânica de software para celulares Symbian, no ano passado. Detalhes sobre o preço da transação não foram divulgados. A Nokia disse ainda que o acordo deve ser recebido "como um convite a outras empresas de telefonia celular para participar da comunidade UIQ com licenças e ações". Ambas as companhias lançaram modelos de celular com softwares da Symbiam e baseados em UIQ, como o smartphone P1 e o celular W960 Walkman, da Sony Ericsson, e o Moto Z8, da Motorola.