Sony espera salto nas vendas da América Latina este ano

A corporação japonesa Sony afirmou nesta quarta-feira que espera forte crescimento nas vendas da América Latina este ano, apesar da desaceleração da economia norte-americana. A companhia de eletroeletrônicos afirmou que as vendas na região, que representam 8 por cento do faturamento total, cresceram 30 por cento, para 6 bilhões de dólares, nos 12 meses encerrados em 31 de março. As vendas no continente devem crescer 25 por cento no ano fiscal de 2008, disse Richard Fairest, presidente da Sony nas Américas Central e Latina. Fairest disse que o boom na construção civil na América Latina pode ajudar a elevar a demanda por televisores e eletrodomésticos, eliminando o impacto de uma queda na economia norte-americana. "A América Latina está mais blindada dos problemas da América do Norte", afirmou Fairest a jornalistas em uma visita à capital panamenha. Ele afirmou que as vendas na região também contam com a ajuda de promoções agressivas das redes de varejo em shopping centers dos países que compõem o bloco.