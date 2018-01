Sony fará troca de baterias da linha Vaio no Brasil Pouco tempo depois de anunciar a retomada das vendas de notebooks da linha Vaio, a Sony do Brasil acaba de divulgar o início do recall voluntário e preventivo de baterias em seus computadores portáteis. A empresa divulgou, em um comunicado, que realizará a substituição sem custo para o consumidor, de algumas baterias que podem superaquecer, podendo gerar risco de fogo. As baterias foram fabricadas por uma divisão da Sony, e fazem parte de um recall mundial de componentes que afeta diversos fornecedores de notebooks como Dell, Apple e outras empresas. No caso dos donos de notebooks da linha Vaio, as baterias podem acompanhar os micros de fábrica ou terem sido adquiridas separadamente , entre os meses de dezembro de 2004 e outubro de 2006. Segundo a companhia, no Brasil, até o momento, não há qualquer registro de reclamação ou incidente com estes produtos. Os seguintes modelos de notebooks e baterias fazem parte deste programa: Modelos de notebooks: VGN-FE550FM (PCG-7H1P); VGN-FE550G (PCG-7H1L); VGN-FE570G (PCG-7H2L); VGN-T240P (PCG-4D1L); VGN-T250 (PCG-4D1L); VGN-T250P (PCG-4D1L); VGN-T260P (PCG-4D1L); VGN-T270P (PCG-4D1L); VGN-T330FP (PCG-4E1P); VGN-T340P (PCG-4E1L); VGN-T350 (PCG-4E1L); VGN-T350P (PCG-4E1L); VGN-T360P (PCG-4E1L); VGN-T370P (PCG-4E1L). Modelos de baterias: VGP-BPS2B; VGP-BPS3A Se o seu notebook está listado acima, a Sony recomenda a remoção da bateria e a consulta o site criado especialmente para o programa A remoção da bateria é necessária para a obtenção do seu número de série. Se a bateria está sujeita a este programa, o consumidor deverá seguir as instruções fornecidas pela Sony para a substituição da bateria. Mais informações podem ser obtidas pela Central de Relacionamento da Sony, que atende aos consumidores durante o horário comercial, pelo número (11) 36771080.