Sony faz novo recall de baterias de notebooks

A Sony afirmou que cinco fabricantes de notebooks, incluindo Hewlett-Packard e Toshiba, farão recall de 100 mil baterias produzidas pela companhia devido a riscos de superaquecimento nos equipamentos. O recall envolve 74 mil notebooks vendidos pela HP e 14.400 pela Toshiba. Baterias defeituosas também foram usadas em laptops da Dell, Acer e Lenovo, informou a Sony. O recall é muito menor que o recolhimento, em 2006, de 9,6 milhões de baterias produzidas pela Sony e que custou à companhia cerca de 35,5 bilhões de ienes (360 milhões de dólares). A companhoa informou que o recall deve ter impacto limitado sobre seu lucro. O governo norte-americano emitiu na quinta-feira um alerta de recall de 35 mil baterias fabricadas pela Sony e a companhia japonesa informou que ampliaria o recolhimento em 65 mil unidades no mundo todo. Fabricantes de PCs divulgaram 40 casos de superaquecimento, incluindo quatro casos em que os usuários sofreram queimaduras leves e 21 casos de danos pequenos causados por fogo e alta temperatura, afirmou uma porta-voz da Sony. A Sony responsabilizou mudanças de fabricação iniciadas há quatro anos pelos problemas. A empresa acredita que as mudanças possam ter afetado a qualidade de algumas células das baterias. Outros inicidentes de superaquecimento podem ter envolvido um problema com as matéria-primas dos equipamentos, acrescentou a Sony. A companhia japonesa recolheu no mês passado 438 mil laptops Vaio por preocupações com superaquecimento das baterias. No Brasil A empresa informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que dará suporte aos usuários afetados pelo recall. Segundo a Sony, no Brasil as baterias com problemas foram vendidas entre outubro de 2004 e junho de 2005, e 670 notebooks comercializados pela HP nesse período foram atingidas. A própria HP se encarregará do recall. (Atualizada às 19h25 do dia 3/11)