Sony investirá US$ 500 milhões em sensores para câmeras

A gigante japonês Sony investirá 60 bilhões de ienes (US$ 500 milhões) para aumentar sua produção de sensores ópticos, devido à crescente demanda dos componentes para câmeras digitais e telefones celulares. Segundo informou a agência "Kyodo", a companhia de eletrônica pretende realizar o investimento durante os próximos três anos na ampliação de uma fábrica recém-construída na província de Kumamoto e elevar em 20% a sua produção. O objetivo da Sony, maior produtora de sensores ópticos do mundo, é melhorar a competitividade e manter a liderança do setor. Os sensores ópticos funcionam como os "olhos" da câmera, transformando a luz em sinais digitais. Recentemente a Kodak também anunciou movimento neste sentido, ao afirmar que irá aumentar a produção de sensores visuais para câmeras visando atender o crescente mercado de telefones com câmeras embutidas.