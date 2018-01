Sony lança câmera digital profissional no Brasil A Sony anunciou hoje que inicia em agosto a venda de câmeras digitais avançadas com o lançamento do modelo DSLR-A100. A câmera, que pertence à linha Alfa Reflex, traz sensor de imagem do tipo CCD com resolução de 10,2 megapixels, uma das mais elevadas taxas de definição entre as câmeras à venda no País. Ela também apresenta velocidade máxima de 1/4000 e recursos para prioridade de abertura e de obturador. Voltada ao segmento profissional e semi-profissional, a câmera permite o uso de lentes intercambiáveis, estendendo a parceria com a Carl-Zeiss, além de aceitar conjuntos óticos da linha Maxxum, da Konica-Minolta. O modelo DSLR-A100 traz ainda um mecanismo de captura de alta velocidade chamado de Bionz, que permite captar imagens seqüenciais de até três quadros por segundo em modo contínuo. A sensibilidade à luz vai até o nível ISO 1600 e a máquina traz o recurso Super SteadyShot, de estabilização de imagem (compensa os pequenos movimentos da mão do fotógrafo na hora de captar a imagem). "Nossa nova câmera digital atrairá os usuários que esperam algo mais do que existe hoje no mercado de SRL", diz James Neal, diretor de marketing para produtos de imagem da Sony. O visor LCD é de 2,5 polegadas e a câmera salva arquivos nos formatos JPEG e RAW (sem compressão). A nova câmera suporta mídias do tipo CompactFlash, Microdrive e cartões de memória Memory Stick PRO e PRO Duo, e pesa cerca de 640 gramas com as baterias. O preço da nova câmera não foi divulgado.