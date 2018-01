Sony lança câmera que detecta sorrisos automaticamente

A companhia japonesa de produtos eletrônicos Sony lançará uma câmera que tira fotos automaticamente quando detecta um rosto sorridente, informaram nesta quarta-feira, 5, fontes da empresa à agência Kyodo. Veja também: Sony faz recall de câmeras digitais no Brasil Consumo de câmeras cresce 15% em 2007 As câmeras da série Cyber-shot T dispararão automaticamente quando no quadro do visor estiver um rosto sorridente. O novo produto poderá até tirar seis fotos consecutivas no modo automático, e o usuário poderá programar três tipos de sorriso na câmera: um leve sorriso, um sorriso normal e um sorriso largo. A série T da Sony virá em duas versões, o modelo DSC-T200 com uma tela de três polegadas e meia de cristal líquido e um preço de 48 mil ienes (US$ 413), e o modelo DSC-T170 com uma tela de três polegadas e preço de 40 mil ienes (US$ 345). Além disso, a empresa Omron anunciou nesta quarta-feira, 5, que desenvolveu um sistema que mede a intensidade com a qual alguém está rindo, com uma tecnologia que mede vários pontos de seu rosto. Segundo a companhia, esta tecnologia pode ser usada em câmeras digitais para que possam tirar a fotografia no momento em que a pessoa estiver com seu melhor sorriso. O sistema mede 30 parâmetros de um rosto e detecta pontos como o sorriso, as rugas e o nível no qual se elevam os cantos dos lábios. Por fim, mede a intensidade do sorriso em uma escala de 0 a 100. Segundo a companhia, todo o processo leva apenas 0,044 segundo e serve tanto para rostos japoneses como para os de pessoas de outras nacionalidades.