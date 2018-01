Sony lança menor câmera de vídeo HD do mundo

A Sony revelou nesta quinta-feira, 3, uma filmadora de tamanho reduzido que afirma ser a menor e a mais leve câmera de alta-definição do mundo. O equipamento, que deve chegar ao mercado japonês este mês, pesa 300 gramas e mede 3,2 x 11,9 x 6,3 centímetros. O preço foi definido em 130 mil ienes (US$ 1,27 mil). A câmera pode armazenar 55 minutos de imagens em alta-definição com resolução de 1.920 por 1.080 pixels num cartão de memória de 8 gigabytes, segundo a Sony. Juntamente com suas câmeras digitais Cyber-shot, as filmadoras são uma das maiores fontes de lucros da Sony. A previsão é de que a nova filmadora esteja disponível no Japão a partir de 20 de abril, devendo ser posteriormente lançada em outros países.