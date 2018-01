Sony lança no Brasil nova linha de tocadores digitais A Sony está lançando no Brasil a nova linha de seus tocadores de música digital da linha Walkman, que mantiveram a leveza (25 gramas de peso) e ganharam modelos com maior capacidade de armazenamento. Os produtos, que chegam ao varejo a partir do próximo mês, estão disponíveis nas cores azul, rosa, lilás e preta, que também designam a capacidade dos modelos. O modelo com maior capacidade é o NW-E005F/BB, com 2 GB de memória, que vem na cor preta e que deve custar R$ 799,00 no mercado brasileiro. Com 512MB, os modelos NW-E002F/LB e NW-E002F/PB vêm nas cores azul e rosa com fones brancos, respectivamente, com capacidade para mais de 340 músicas em Atrac3plus e preço sugerido de R$ 399,00. Fora a compatibilidade com os formatos Atrac3, Atrac3Plus, MP3 e WMA, os novos tocadores trazem inovações nas baterias: para se obter três horas ininterruptas de reprodução de música, bastam apenas três minutos de carga, ou uma recarga até oito vezes mais rápida do que a de tocadores concorrentes, segundo a fabricante. Como outros tocadores, os Walkman funcionam como pen drive. Os aparelhos trazem ainda sintonizador de rádio FM e relógio digital.