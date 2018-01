Sony lança nova Cyber-shot S600 no Brasil Combinando uma resolução de 6 Megapixels e recursos que automatizam a captura de imagem, a Sony lançou no Brasil a Cyber-shot S600, câmera com bom pacote de recursos e um preço para conquistar usuários iniciantes. O modelo também traz um conjunto ótico Carl Zeiss e zoom óptico de 3x, além de digital de 6x. O modelo também traz melhorias na sensibilidade (até IS0 1000), o que facilita tirar fotos em locais com pouca iluminação. O modelo apresenta memória interna de 32MB, sendo que sua capacidade pode ser facilmente expandida com cartões de memória Memory Stick Duo ou Memory Stick PRO Duo. Seu preço sugerido é de R$ 999,00 no mercado brasileiro.