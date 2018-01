Sony lança novo PSP no Japão, para combater o Nintendo DS

A divisão de videogames da Sony anunciou lançará um novo modelo do PlayStation Portable (PSP) no Japão, em 16 de outubro, no mais recente esforço para desafiar o líder do mercado, o DS, da Nintendo . O PSP-3000, revelado em agosto, vem com microfone integrado e com tela de cristal líquido (LCD) mais eficiente para uso ao ar livre e com resposta mais rápida que a do modelo atual. Uma resposta mais rápida faz com que o movimento das imagens pareça mais contínuo e natural, enquanto o microfone integrado facilita o uso do PSP como celular. O PSP já oferece funções de telefonia via Web pelo sistema Skype. "A tela LCD é a face do PSP, e representa um importante recurso do modelo 3000", declarou Shawn Layden, presidente da Sony Computer Entertainment, em japonês, durante uma entrevista coletiva. O novo aparelho será vendido por 19,8 mil ienes (192 dólares), o mesmo preço do PSP atual, ante 16,8 mil ienes do DS. A Sony vendeu 3,72 milhões de unidades do PSP no segundo trimestre, enquanto a Nintendo vendeu 6,94 milhões de unidades do DS. Mas o PSP tem vendido mais que o DS no Japão, nos últimos meses, com a ajuda do popular jogo de caçada "Monster Hunter Freedom 2G", da Capcom . Em um esforço por estimular a demanda pelo PSP na temporada de festas de fim de ano, a produtora de jogos Square Enix planeja lançar o "Dissidia Final Fantasy", mais recente versão de sua série de videogames "Final Fantasy", para o PSP, em 18 de dezembro.