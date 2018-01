Sony lança novos designs para a linha de notebooks Vaio

A Sony apresentou o novo design da linha de notebooks Vaio. Além dos computadores portáteis coloridos, que já estavam disponíveis no mercado, a empresa coloca à disposição dos usuários a linha Vaio Type S, com diferentes acabamentos - como detalhes em xadrez ou com bolas coloridas. Foto: Reprodução A apresentação da nova linha de produtos da empresa foi feita no Japão e os notebooks começam a ser vendidos no sábado, dia 19 de janeiro.