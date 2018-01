Sony lança PlayStation3 no Japão com vários problemas O console de videogames mais esperado do ano, o PlayStation3 (PS3) da Sony, começou a ser vendido neste sábado no Japão, com preços a partir de US$ 420, em meio a uma controvérsia criada pela pequena oferta e pelos problemas que acompanharam a sua produção. Dezenas de milhares de fãs de videogames passaram a noite em frente às principais lojas de departamento do país para comprar as primeiras unidades do PS3, para não ter que esperar ainda mais. Na capital japonesa, as lojas que receberam o PlayStation3 abriram mais cedo, às 7h (20h de sexta-feira, em Brasília). Algumas fizeram grandes cerimônias de contagem regressiva. O presidente da Sony Computer Entertainment, Ken Kutaragi, supervisionou as primeiras vendas nas lojas de departamento Yodobashi Camera, no bairro de Akihabara, também conhecido como a "cidade da eletrônica". Mais de 1.500 pessoas passaram a noite no estacionamento da Yodobashi, nervosas, temendo que os estoques se esgotassem. Muito perto dali, na porta de outra loja, a Asobit City, a fila de compradores, formada na sexta-feira à tarde, dava uma volta no quarteirão. A ansiedade pelo PS3 se justifica pelo fato de que a Sony só conseguiu produzir 100 mil unidades para o lançamento. O número deixou insatisfeitos os distribuidores e potenciais compradores. O antecessor, o PlayStation2, vendeu 1 milhão de aparelhos nos seus três primeiros dias de comercialização, em março de 2000. O fabricante japonês teve muitas dificuldades para respeitar os prazos devido aos atrasos na produção de alguns componentes fundamentais. Mesmo assim, conseguiu chegar aos mercados japonês e Americano. O preço para recuperar parte do tempo perdido foi reduzir os primeiros lotes, distribuídos sem o software completamente desenvolvido. Os usuários deverão usar o site de Sony para baixar várias atualizações. O lançamento nos Estados Unidos será na próxima sexta-feira. Na Europa, o problema é bem mais sério. O início das vendas do PS3 foi adiado recentemente até março de 2007, devido a problemas com o leitor do formato de DVD, o Blu-ray. Com a chegada do PS3 ao mercado japonês, porém, esquenta a batalha entre os fabricantes de videogames. Os outros concorrentes são a Microsoft, com seu Xbox 360, e a Nintendo, com o Wii. A Sony entra na briga com muito atraso. O Xbox 360 chegou ao mercado há um ano, e o Wii, no mês passado. No Japão, o PS3 custa 60 mil ienes (US$ 504) na versão de 60 gigas. A de 20 gigas sai por 50 mil ienes (US$ 420). Enquanto isso, o Xbox mais barato custa 29.800 ienes (US$ 250) e o Wii, em torno de 25 mil ienes (US$ 210). A Sony aposta todas as suas fichas no sucesso de vendas de seu console para poder se recuperar nos próximos anos. O enorme prejuízo para substituir quase 10 milhões de baterias defeituosas de computadores portáteis no mundo todo é um lastro pesado para a Companhia. O problema, aliado aos contínuos atrasos no lançamento do PS3, fez a Sony reduzir sua previsão de resultados para o ano fiscal 2006, que termina em 31 de março. Assim, a companhia espera um lucro de 80 bilhões de ienes (US$ 672 milhões), muito abaixo dos 130 bilhões de ienes (US$ 1.0,92 bilhão) das previsões de julho. Segundo o jornal Nihon Keizai, só na seção de jogos, a Sony espera um prejuízo operacional de 200 bilhões de ienes (US$ 1,681 bilhão), o dobro do previsto inicialmente. Parte do déficit é conseqüência da redução do preço do PS3, anunciada de maneira surpreendente em setembro. O jornal econômico japonês considera que "o equilíbrio de todo o grupo dependerá da capacidade da área de jogos de voltar a dar lucro no próximo ano fiscal". A Sony planeja produzir 6 milhões de consoles PS3 durante este ano fiscal e mais 10 milhões no próximo. Os primeiros passos são tímidos, s comparados com a produção do PS2, que em cinco anos chegou a 100 milhões de unidades.