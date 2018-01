Sony lança serviço de vídeo para competir com YouTube A multinacional japonesa da eletrônica Sony lançou nesta sexta-feira, 27, no Japão uma site que permite aos usuários compartilhar seus vídeos através da internet, para concorrer diretamente com o popular YouTube, do Google. O serviço, batizado de eyeVio, é oferecido de forma gratuita. Mas o acesso ao site, por enquanto, é restrito aos internautas japoneses. A companhia ainda quer avaliar a sua aceitação no mercado local, antes de um lançamento mundial. O mercado de vídeos compartilhados através da internet cresce com grande rapidez, após o sucesso internacional do YouTube, que em outubro de 2006 foi vendido por dois jovens programadores por mais de US$ 1,6 bilhão ao Google. O serviço da Sony permite aos usuários armazenar seus vídeos caseiros na rede. Ao contrário do YouTube, o formato permitirá download para aparelhos como Walkmans, iPods e PlayStation portátil (PSP). Atualmente, o eyeVio aceita vídeos de até 150 megabytes. Mas cada arquivo só fica disponível durante 24 horas. Segundo a companhia, a limitação de tempo servirá para evitar e controlar os conteúdos inapropriados.