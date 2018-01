Sony lança tocador de discos Blu-ray em julho A Sony divulgou detalhes do seu primeiro aparelho tocador de discos Blu-ray, o BDP-S1, que deve custar cerca de US$ 1000 e estará à venda nos EUA a partir de julho. O tocador conseguirá exibir até 1080 linhas horizontais de resolução em vídeos e empregará conexões avançadas como o HDMI-High Definition Multimídia Interface, em que o som multicanal e vídeo digital transitam por um único cabo (facilitando a conexão do aparelho a telas de alta definição). Os primeiros players no formato concorrente HD-DVD devem ser lançados ainda no primeiro semestre. É o caso do HD-A1 da Toshiba, que deve custar cerca de US$ 500 e que tem lançamento previsto para o mês de abril. Embora incompatíveis entre si, os tocadores de discos Blu-ray e HD-DVD terão compatibilidade reversa, ou seja, poderão tocar DVDs convencionais. A briga da alta definição Um DVD convencional não consegue guardar o equivalente a um filme de duas horas em alta definição (enquanto os filmes trazem hoje 480 linhas horizontais, os de alta definição terão 768 ou mais linhas). Mais resolução significa mais informação, e os 4,7 GB de um DVD não darão conta do recado. É por isso que existem dois formatos na briga pelo posto de sucessor do DVD: o Blu-ray, bancado pela Sony e um grupo de empresas; e o HD-DVD, cujo principal patrocinador é a Toshiba. Enquanto discos Blu-ray podem ter capacidade de até 50 GB, o HD-DVD pode guardar até 30 GB, em ambos os casos em discos de dupla camada. O grande problema é que os dois formatos concorrem entre si, o que pode gerar, nos discos de alta definição, uma reedição da briga VHS versus Betamax na época do videocassete: um dos formatos deve triunfar sobre o outro, tornando-se o padrão do mercado.