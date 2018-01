Sony lança Walkman de vídeo em briga com iPod

A Sony anunciou o lançamento nos Estados Unidos de uma nova versão de seu reprodutor de mídia digital Walkman. O aparelho inclui capacidade de exibir vídeos e é uma resposta da gigante japonesa ao domínio do iPod, da Apple. A Sony, uma das maiores fabricantes de eletrônicos do mundo, informou que as séries NWZ-A810 e NWZ-S610 do Walkman digital estarão disponíveis a partir de setembro. A empresa informou que quer conquistar uma fatia de 10% ou mais do mercado com os novos produtos. Os aparelhos são compatíveis com vários formatos de arquivos, entre eles o MPE e o WMA, da Microsoft, possibilitando uma maior variedade de downloads de músicas e vídeos. A Sony acrescentou que deve lançar na América do Norte e Euro o Connect Music Services, que distribui músicas digitais no formato da Sony, o ATRAC. O momento específico não foi determinado, mas não deve acontecer antes de março de 2008. De acordo com a Sony, a bateria dos novos Walkman permitem até oito horas de exibição de vídeo no modelo NWZ-A810, que será vendido entre US$ 140 e US$ 230. A duração da bateria será de mais de nove horas para o NWZ-S610, que terá preço entre US$ 120 e US$ 210. O anúncio acontece em um momento de rumores de que a Apple lançará no próximo mês uma nova atualização da linha de aparelhos iPod. A Apple distribuiu convites para um evento em San Francisco, marcado para 5 de setembro, mas não especificou o que vai acontecer na ocasião. Os concorrentes da Apple têm tentado rivalizar com o iPod antes da temporada de vendas de final do ano. Nesta mesma semana, a Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, lançou uma loja online de músicas e quatro novos aparelhos multimídia.