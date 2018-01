Sony lançará comunidade online 3D para PS3 na 5a-feira

A Sony anunciou nesta quarta-feira que planeja fazer o lançamento comercial global do serviço de comunidade online em três dimensões "Home" voltado a usuários do PlayStation 3. O serviço deve ser lançado dia 11, em uma estratégia da companhia para motivar a demanda para o console. O novo serviço tem como objetivo criar um ambiente onde usuários do console da companhia interajam com outros. Assim como no mundo virtual de Second Life, os usuários do Home podem criar personagens. Eles podem conversar com outros visitantes, disputar jogos e personalizar seus próprios sites.