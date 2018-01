Sony lançará download de filmes para o portátil PSP Quando a Sony lançou o portátil PSP, a expectativa da empresa era de lucrar tanto com a venda de jogos como de filmes, que seriam armazenados nos discos UMD (Universal Media Disc), um tipo proprietário de mini-DVD encapsulado num cartucho plástico. Não deu certo. O formato proprietário limitava a experiência do usuário, que rapidamente aprendeu a copiar filmes direto da internet e transferi-los para o PSP, salvando-os em cartões de memória de grande capacidade. Agora, a Sony está voltando à carga com um novo serviço de downloads, também focado no PSP e que deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2007, segundo afirmou a versão online do jornal Financial Times. Segundo a matéria, cartões do tipo Memory Stick com até 4 GB de capacidade poderiam armazenar até 10 filmes. A Sony estaria ainda negociando com ouras empresas que vendem conteúdos de vídeo pela internet como a livraria virtual Amazon e os serviços Movielink e CinemaNow para licenciar filmes para o PSP. De acordo com informações da própria Sony, mais de 20 milhões de unidades do PSP foram vendidas em todo o mundo.