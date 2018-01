Sony lançará PlayStation 3 mais barato nos EUA

A Sony lançará um modelo mais barato do PlayStation 3 nos Estados Unidos, esperando atrair mais usuários do console, enquanto se aquece para disputar as vendas de fim de ano com os rivais Microsoft e Nintendo. A companhia também cortará o preço do PS3 com maior capacidade em cerca de 17%. A nova versão do PS3 virá com disco rígido de 40 gigabytes e custará US$ 400. O início das vendas do aparelho foi marcado para 2 de novembro, informou Jack Tretton, presidente da Sony Computer Entertainment America. O preço da versão de 80 gigabytes vai cair de US$ 600 para US$ 500. O modelo de 40 gigabytes já foi lançado na Europa e no Japão e seu lançamento nos Estados Unidos era amplamente aguardado no país, responsável pela maior parte do faturamento anual da divisão de jogos da Sony. As vendas do PS3 têm ficado atrás do console Xbox 360, da Microsoft, cujas versões custam entre US$ 280 e US$ 450, e do Wii, da Nintendo, que é vendido por US$ 250. A Sony chegou a vender uma versão com HD de 20 gigabytes do console, mas parou de fabricá-lo este ano, depois que percebeu que a maior parte dos consumidores estavam preferindo os modelos do aparelho com mais capacidade. Na versão de 40 gigabytes do PS3, a Sony eliminou o recurso que permite o uso de jogos do PlayStation 2, que continua tendo vendas elevadas. "Estamos preferindo focar no cliente do PlayStation 2 com o PlayStation 2, que continua incrivelmente relevante, e focar no consumidor do PlayStation 3 com a nova versão de 40 gigabytes e com os grandes jogos que serão lançados", disse Tretton. "Compatibilidade com modelos anteriores é uma boa consideração secundária, mas está longe de ser uma prioridade número 1", afirmou o executivo.