Sony lançará televisores LCD mais finos do mundo

A Sony disse na quinta-feira que irá lançar este ano os televisores com tela de cristal líquido (LCD, na sigla em inglês) mais fina do mundo, ampliando sua linha de produtos antes da crítica temporada de compras de fim do ano. O novo modelo de 40 polegadas, que tem espessura de 9,9 milímetros, tem preço estimado de venda de 490 mil ienes (4.478 dólares) no Japão, disse a Sony. O conglomerado de entretenimento e eletrônicos japonês também irá oferecer a primeira televisão de LCD que exibe 240 quadros por segundo, em comparação com 120 quadros dos modelos já existentes da Sony. Mais quadros em um determinado período de tempo faz com que imagens de movimentos rápidos, em programas de esporte e filmes de ação, pareçam sem quebras ou cortes. A Sony, a segunda maior fabricante de televisores LCD do mundo, depois da Samsung, espera que um modelo de 46 polegadas, com capacidade de exibição de 240 quadros por segundo, seja vendido por cerca de 400 mil ienes. Os dois novos modelos começarão a ser vendidos no Japão a partir do dia 10 de novembro, sendo que as vendas no exterior devem começar logo em seguida. A Sony disse que a economia em desaquecimento teve pouco impacto na venda de seus televisores LCD. A empresa, que também fabrica a marca de televisores de tela plana Bravia, está em dia com sua meta de venda de 17 milhões de televisores LCD em um ano até março de 2009.