Sony não abandonará fabricação de baterias de notebooks A divisão de baterias da japonesa Sony, envolta num problemático recall que envolve nove diferentes fabricantes de computadores, afirmou que irá manter a montagem de componentes, apesar do recall mundial que supera a casa de 9 milhões de baterias, e que chegou a envolver até mesmo a linha Vaio, notebooks também fabricados pela Sony. A empresa irá trocar as baterias de aproximadamente 250 mil notebooks no mercado japonês, devendo ainda anunciar a troca de baterias também nos micros vendidos em outros mercados. Informações relativas a outros países além do Japão, no entanto, não foram divulgadas.