Sony pede patente para celular com videogame integrado

A Sony Ericsson fez um pedido de patente nos Estados Unidos por um dispositivo móvel com recursos de videogame, mas informou nesta segunda-feira não estar inclinada a lançar um telefone baseado na marca de jogos portáteis PlayStation Portable (PSP). A Sony Ericsson, joint-venture entre a Sony e a Ericsson, preencheu um registro datado de 31 de maio junto ao órgão norte-americano responsável por patentes para um dispositivo móvel com funcionalidades de videogame que foi desenvolvido por funcionários no Japão. A quarta maior fabricante de telefones celulares do mundo não descartou o desenvolvimento de um dispositivo combinando tecnologia de telefone com videogame portátil da Sony, mas disse não estar pronta para anunciar quaisquer produtos. "Estamos continuamente avaliando propostas, mas têm que ser propostas com credibilidade", disse Merran Wrigley, porta-voz da Sony Ericsson. Um jornal e um blog haviam especulado que a Sony lançaria um telefone baseado no popular dispositivo de jogos PSP. A Sony Ericsson tem registrado sucesso na venda de telefones que juntaram seu conhecido tocador de músicas Walkman com sua marca de câmeras digitais Cyber-Shot. Um porta-voz da Sony Computer Entertainment disse à Reuters que não houve declarações da divisão de jogos do grupo japonês sobre um novo PSP, muito menos junto a um telefone. A Sony Ericsson planeja revelar produtos com recursos de música e imagem, e não jogos, em um evento marcado para 14 de junho em Berlim, informou Wrigley. O anúncio acontece duas semanas antes de a Apple iniciar as vendas de seu amplamente divulgado iPhone nos Estados Unidos, no próximo dia 29, aparelho que une telefone celular e o popular player de música digital iPod.