Sony pode abaixar preço do PS3 novamente, diz Capcom

A Sony deve reduzir o preço do Playstation 3 novamente no final do ano, depois do corte de US$ 100 anunciado nesta semana, informou um importante executivo da empresa de softwares Capcom. "O número dos usuários do PS2 ainda está crescendo e uma mudanças para o PS3 não está entre suas prioridades", disse o chefe financeiro da Capcom, Kazuhiko Abe, à Reuters em uma entrevista na quarta-feira. "Entretanto, o preço foi cortado uma vez e é provável que seja cortado novamente no final do ano. Eu espero que base instalada (do PS3) cresça gradualmente." A Sony reduziu na segunda-feira o preço do PS3 para US$ 500 nos Estados Unidos numa tentativa de oxigenar a baixa demanda pelo videogame. O Xbox 360 da Microsoft e o Wii da Nintendo superaram as vendas do PS3 em várias vezes no crucial mercado norte-americano, levando a Sony, que dominou a indústria de jogos na última década, na estranha posição de correr atrás da concorrência. O novo preço, entretanto, é ainda US$ 20 mais caro que a versão mais cara do Xbox 360 e duas vezes o preço do Wii. A Capcom, companhia sediada em Osaka, é conhecida por títulos como "Resident Evil", "Street Figther", "Lost Planet" e "Devil May Cry".