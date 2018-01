Sony pode lançar PS3 com disco rígido maior A Sony está considerando lançar um console de videogame PlayStation 3 (PS3) equipado com disco rígido maior, em um esforço por atender as necessidades dos jogadores mais dedicados e de outros usuários intensos. No momento, a Sony oferece a versão básica do PS3 com um disco rígido de 20 Gigabytes(que retirou do mercado nos EUA), e, só na América do Norte e Japão, um modelo avançado com 60 Gigabytes de memória, mas planeja descontinuar a oferta do PS3 de menor capacidade na América do Norte. "Para usuários que armazenam (jogos e outras formas de conteúdo de entretenimento) vigorosamente no PS3, 20 Gigabytes provavelmente serão pouco , e pode ser até que 60 Gigabytes não bastem, no futuro", disse o porta-voz da Sony Computer Entertainment Satoshi Fukuoka. Fukuoka afirmou, porém, que possíveis mudanças no PS3 não ficarão limitadas à capacidade de seu disco rígido. "Não é provável que mudemos os componentes e funções essenciais, como o Cell, RSX, drive Blu-ray e capacidade de rede. Mas, excluídos esses elementos, acréscimos e subtrações são bastante possíveis", disse. A Sony vende o PS3 equipado com sua mais moderna tecnologia, que inclui o processador Cell, apelidado "microcomputador em um chip", o processador gráfico RSX e o drive de DVD Blu-ray, de alta definição. As funções avançadas elevaram o custo de produção do PS3. Estimativas indicam que a divisão de jogos da Sony tenha perdido mais de 200 bilhões de ienes (US$ 1,7 bilhão) no ano fiscal encerrado em 31 de março, o que torna o console o maior fator de risco para o crescimento do lucro da empresa.