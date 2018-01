Sony pode usar PS3 em projetos de computação distribuída Usuários do videogame de última geração PlayStation 3, da Sony, podem cooperar com projetos acadêmicos como o Folding@Home, que fornece um aplicativo de computação distribuída específico para o console. Aplicativos do tipo, também conhecidos como grid computing, pegam um problema muito grande, como o rastreamento do proteoma humano, o partem em pequenos pedaços para análise e depois enviam, via internet, uma parcela de processamento para os videogames, enquanto eles estão ociosos (ligados, plugados, mas não em uso). Cada videogame trabalha num pedaço pequeno do problema, que será processado no Cell (o chip criado pela IBM e que impulsiona os gráficos avançados dos jogos), e envia os resultados de volta ao computador central, economizando milhões de dólares em análises que só poderiam ser feitos em supercomputadores. Nada mal para um dono de videogame: dizer que está colaborando em pesquisas sobre a cura do câncer nas horas vagas. Mas fora o altruísta Folding@Home, a Sony estuda fazer uso comercial dessa capacidade latente de seu console, segundo relatou o jornal Financial Times, ´alugando´ a capacidade de usuários. O único problema é que a empresa precisaria estudar uma forma de compensar os usuários que, voluntariamente, cederiam a capacidade de processamento de suas máquinas. Segundo o FT, uma rede de 10 mil PS3 juntos teria capacidade de processamento equivalente a 200 mil PCs. Na rede voluntária do Folding@Home, mais de 40 mil usuários do PS3 já se cadastraram e em média existem entre 11 mil e 12 mil usuários simultâneos na ativos na rede - entenda-se, consoles do PS3.