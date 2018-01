Sony precisa baratear o PlayStation3, diz executivo da Sega

A Sony provavelmente terá que cortar o preço do seu videogame PlayStation 3 até o final do ano para estimular demanda pelo aparelho, disse um alto executivo do setor. O Wii, da Nintendo, superou o PS3 em vendas em uma proporção de seis para um em junho no Japão, segundo a editora de revistas de games Enterbrain, solidificando sua posição como líder. O Wii batia o PS3 em cinco para um em maio. "Marca, preço e software são o que contam", disse à Reuters o diretor corporativo da Sega, Masanao Maeda, em uma entrevista nesta segunda-feira. A Sega é a unidade de produção de jogos videogames da Sega Sammy Holdings. "Como está ficando difícil tornar a disponibilidade de software um fator de diferenciamento, melhores estratégias de marketing e de preço serão um fator importante para a Sony", afirmou Maeda. Produtoras de videogames estão cada vez mais oferecendo novos títulos para diversos consoles para maximizar as vendas e para recuperar pesados custos de desenvolvimento em tempo hábil. A Sony, que dominou na última década a indústria global de jogos de US$ 30 bilhões/ano com o PlayStation e PlayStation 2, viu um fraco começo para o PS3 devido, principalmente, a seus altos preços e falta de títulos atraentes. O Wii, por outro lado, tem constantemente conquistado mais usuários que o rival desde o lançamento no fim do ano passado, ao oferecer maneiras inovadoras de jogabilidade. O console é vendido por US$ 203 no Japão, metade do preço do modelo básico do PS3 que vem com disco rígido de 20 gigabytes. Maeda disse esperar a volta de seqüências como Mario & Sonic at the Olympic Games, co-desenvolvido pela Sega e Nintendo, e de Halo 3, da Microsoft. "Esta será a primeira vez na história que veremos Sonic e Mario juntos em um videogame. Certamente tem o potencial para ser o jogo número 1", disse ele. O forte desempenho nas vendas do Wii, junto com o aumento da demanda pelo handheld da Nintendo, o DS, ajudou a companhia de Kyoto a se tornar uma das 10 companhias mais valiosas do Japão.