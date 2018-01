Sony precisa cortar preço do PlayStation3 para crescer no setor A Sony precisa reduzir o preço de seu console PlayStation 3 em 25 por cento para que ele ganhe força no Japão este ano, afirmou uma publicação do setor nesta sexta-feira. Reduzindo o preço do modelo mais simples do PS3 para 30 mil ienes (294 dólares) contra os atuais 39,9 mil ienes seria "uma coisa inteligente a se fazer", afirmou Hirokazu Hamamura, presidente da Enterbrain. "O preço de 30 mil ienes foi ponto da virada para o console anterior, o PlayStation 2", disse Hamamura a repórteres em conferência de imprensa. "Títulos de peso estão chegando, e o preço irá determinar se o PS3 irá ou não sair da lama." Enquanto o PS3 está atraindo seguidores no mercado de games europeu, o console vendeu três vezes menos que o concorrente Wii, da Nintendo, no Japão, em março. O PS3 correspondeu por 20 por cento das vendas de consoles no Japão, com o Wii liderando com 62 por cento em 2007, segundo a Enterbrain. "O PS3 tem espaço para crescer", apontou Hamamura. Novos títulos como 'Metal Gear Solid 4', da Konami, bem como a vitória do formato Blu-ray para a próxima geração de players digitais criam um cenário favorável ao PS3 para o ano, acrescentou. O PS3 vem equipado com a tecnologia Blu-ray de DVD de alta definição da Sony, que este ano desbancou o formato concorrente HD DVD, apoiado pela Toshiba.