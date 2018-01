Sony produzirá 10 milhões de discos Blu-ray por mês Na guerra com o HD DVD, formato de disco de alta definição que pode ser produzido a partir de linhas de montagem de DVDs convencionais, a Sony está apostando na escala de produção, com uma meta de produzir 10 milhões de discos por mês. A empresa investiu em linhas no Japão, Europa e EUA, e que devem abastecer estes mercados com discos originais para os estúdios que abraçaram o formato e também para indústrias que devem lançar games para o PlayStation 3, próximo console da gigante japonesa, previsto para lançamento no final deste ano. Além dos discos, as subsidiárias da empresa devem lançar uma série de serviços para apoiar a produção de discos no formato Blu-ray, envolvendo da captação de imagens em alta definição a ferramentas de produção, como edição e finalização de vídeo.