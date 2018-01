Sony promete mais jogos para estimular demanda pelo PS3

A Sony espera que pelo menos 380 jogos novos para o PS3 cheguem ao mercado neste ano fiscal, e diz que isso deve estimular a demanda pelo console, que até o momento vem sendo derrotado pelo imensamente popular Nintendo Wii. No momento existem cerca de 150 jogos disponíveis para o PS3, entre os quais títulos online. Howard Stringer, o presidente-executivo da Sony, disse que a assembléia anual de acionistas da empresa revisará sua política de dividendos assim que a companhia atingir sua meta de lucratividade para o ano fiscal que se encerra em março de 2008, o que suscita a possibilidade de futura elevação nos dividendos. "Software atraente de jogo é a chave para acelerar o crescimento do PS3 ao longo do ano que vem", disse Stringer na quinta-feira. A divisão de jogos da Sony registrou prejuízo operacional de 232 bilhões de ienes (US$ 1,88 bilhão) no ano fiscal passado, devido aos pesados custos iniciais do PS3, o que levou os investidores a considerar a divisão de consoles como o maior risco para o grupo. O console Wii, da Nintendo, vem vendendo três vezes mais que o PS3 no Japão, e mais que duas vezes mais que o rival nos Estados Unidos este ano, de acordo com a editora de revistas de videogames Enterbrain e com o grupo de pesquisa NPD. A falta de jogos atraentes foi mencionada por muitos como um dos motivos para o desempenho relativamente fraco do PS3 -somado ao fato de que o aparelho tem preço duas vezes superior ao do Wii. Mais de 200 títulos de software devem ser lançados no varejo para o PS3 no ano fiscal que se encerra em março de 2008, e mais de 180 títulos estarão disponíveis na Internet, segundo Stringer. "O avanço do PlayStation 3 será crucial para o nosso futuro, e nós conquistaremos o sucesso", disse Stringer, o primeiro não japonês a comandar o conglomerado de entretenimento e eletrônica sediado em Tóquio. A Sony planeja dobrar os embarques do PS3 este ano, para 11 milhões de unidades, e reduzir o prejuízo operacional da divisão de jogos a 50 bilhões de ienes.