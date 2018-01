Sony quer que PS3 recupere terreno perdido para Xbox e Wii Depois de um início lento, o cenário para o console de videogame PlayStation 3, da Sony, está ficando mais positivo, conforme o apetite dos consumidores por televisores de alta definição alimenta as vendas do aparelho e os custos de produção caem. Mas a janela de oportunidade da Sony está se fechando rapidamente se a empresa espera alcançar as rivais Microsoft e Nintendo e manter o apoio aos produtores de jogos é vital para o sucesso do videogame, afirmam analistas. "É uma corrida contra o tempo", disse Hiroshi Kamide, analista da KBC Securities que cobre a indústria de videogames, que movimenta US$ 30 bilhões por ano. "Eles precisam aumentar a quantidade de usuários. Caso contrário, não será comercialmente viável para os produtores de jogos criarem títulos para o console." Prejudicada pelo atraso na finalização da tecnologia de proteção contra pirataria que equipa o drive de DVD de alta definição do PS3, a Sony ficou vários meses atrás do cronograma quando lançou o novo console em novembro de 2006. Isso deu ao Xbox 360, da Microsoft, uma dianteira de um ano de comercialização. A Sony encheu o PS3 com tecnologia avançada, incluindo o drive de DVDs Blu-ray e o poderoso chip "Cell". À primeira vista, a estratégia parece ter sido um tiro pela culatra. Componentes Custos elevados de produção fizeram a divisão de jogos da Sony a registrar provavelmente um prejuízo de mais de 200 bilhões de ienes (US$ 1,7 bilhão) no último ano fiscal. A Nintendo, enquanto isso, conseguiu vendas de seu console Wii mais que duas vezes maiores que o PS3 em volume nos Estados Unidos e Japão, em fevereiro. A máquina da Nintendo atraiu um público maior com jogos fáceis de brincar e preço duas vezes menor que o cobrado pelo PS3. Mas a crescente demanda por televisores de alta definição pode dar a alguns jogadores um bom motivo para escolher o PS3 em vez do Xbox 360 ou do Wii, que não vêm equipado com um drive de DVD de próxima geração. A taxa de penetração de televisores de alta definição na América do Norte saltou para 5,1% no terceiro trimestre de 2006 ante 0,7% um ano antes, segundo a empresa de pesquisa DisplaySearch. História A unidade de videogames da Sony é vista como a maior ameaça à recuperação da companhia sob comando do presidente-executivo Howard Stringer, agora que esforços de reestruturação e elevadas vendas de TVs com tela plana parecem ter colocado a divisão de eletrônicos do grupo de volta nos trilhos. Quando o PS3 foi lançado em novembro do ano passado, a empresa de pesquisa iSuppli estimou que o custo total da versão básica do console seria de US$ 806 por unidade, valor 60% mais alto que o preço do aparelho no varejo. Mas se o sucesso da versão anterior do aparelho, o PS2, serve de parâmetro, os atuais problemas do PS3 não são necessariamente motivo para desespero. Apesar de problemas iniciais, as vendas do PS2 acabaram crescendo e ultrapassaram 100 milhões de unidades, se equiparando ao PlayStation original e dando à Sony uma década de domínio sobre o mercado mundial de videogames.