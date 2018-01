Sony relança linha Vaio no mercado brasileiro Depois de um período em que os micros só eram encontrados em lojas de importadores independentes, a Sony vai relançar modelos de notebooks da linha Vaio no mercado brasileiro. Inicialmente serão dois modelos, importados, que chegam ao varejo nacional a partir de novembro: o VGN-TXN15BP, com tela widescreen de 11 polegadas e corpo em fibra de carbono, pesando apenas 1,25 kg e bateria de longa duração. O modelo trará 1 GB de memória RAM e HD de 80GB, além de drive gravador de CD e DVD e que deve custar R$ 11 mil. A empresa também reafirmou que, com a reentrada da marca no mercado brasileiro, a Sony também voltará a oferecer o suporte técnico aos micros da marca, sejam eles comprados de importadores independentes ou no exterior. Já o VGN-SZ350BP usa uma liga de alumínio e magnésio em seu corpo, o que eleva o peso para 1,8 kg. O micro usa uma tela LCD de 13 polegadas widescreen e traz ainda câmera e microfone integrados. O micro é equipado com o chip Core 2 Duo da Intel, e ainda traz 1 GB de memória RAM e HD de 100 GB, que deverá custar R$ 8 mil. Os micros já oferecem compatibilidade para o Windows Vista, e são equipados com o sistema operacional Windows XP. Segundo a Sony, os micros não serão afetados pelo recall que a Sony anunciou que fará com outros micros da marca Vaio.