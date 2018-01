Sony revela amanhã detalhes do PlayStation 3 Amanhã será um dia para sepultar várias especulações em torno do PlayStation 3, a nova versão do videogame da Sony e cujo lançamento tem sido alvo das mais variadas especulações. A principal delas é o prazo de lançamento do console, que poderia ser adiado para o próximo ano em função dos elevados custos de produção do aparelho e que tornariam seu preço inviável para o mercado a que se destina, segundo especulou a consultoria Merrill Lynch no início do ano. Na ocasião, a empresa ressaltou que todos os componentes do game, incluindo um drive para leitura de discos Blu-ray (sucessor do DVD com até 50 GB de capacidade) elevariam o custo de fabricação do aparelho para a faixa de US$ 800. A coletiva de imprensa será conduzida pelo presidente da Sony Computer, Ken Kutaragi. A expectativa é que a empresa apenas revele detalhes técnicos do novo videogame, mas ao menos é a primeira vez em que a empresa estará aberta à possibilidade de revelar mais informações. A companhia sofre por ter perdido a dianteira na área de consoles de alta definição para a concorrente Microsoft, que lançou seu Xbox 360 bem antes (no final do ano passado). Os grandes destaques do PS3 são os seus gráficos de alta definição. Prometido para meados deste ano, o PS3 só deve chegar mesmo ao mercado no final do ano no Japão e nos EUA, e na Europa no início de 2007, alertam analistas do mercado.