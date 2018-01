Sony revisará 350 mil câmeras digitais com defeito

A empresa eletrônica Sony vai reparar gratuitamente 350 mil câmeras digitais que têm um defeito na tampa de metal da bateria, informa nesta sexta-feira o jornal japonês Asahi Shimbun. No Japão serão revisadas 66 mil câmeras Cyber-shot DSC-T5. As outras estão em diversos países do mundo. Segundo a companhia, existe a possibilidade de que uma peça metálica da base da câmara se dobre, podendo causar pequenos cortes e arranhões na pele dos consumidores. A Sony recebeu mais de 30 queixas dos consumidores no Japão. Num caso, um fragmento de uma peça ficou preso debaixo da unha de um usuário. Inicialmente a companhia pensou que o problema se devia a golpes sofridos pela câmara, combinados com a transpiração ou cremes. Mas uma investigação demonstrou que os fatores externos não influíam no defeito.